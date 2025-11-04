Starbucks cede gli shop in Cina per 4 miliardi

Starbucks Coffee Company ha annunciato di aver stipulato un accordo per costituire una joint venture con Boyu Capital, una delle principali società di investimento alternativo, per gestire la vendita al dettaglio di Starbucks in Cina. In base all'accordo, Boyu e Starbucks gestiranno una joint venture in cui Boyu deterrà una partecipazione fino al 60% nelle attività di vendita al dettaglio di Starbucks in Cina. Starbucks manterrà una partecipazione del 40% nella joint venture e continuerà a possedere e concedere in licenza il marchio Starbucks e la proprietà intellettuale alla nuova entità.

Boyu acquisirà la sua partecipazione sulla base di un valore aziendale senza contanti e senza debiti di circa 4 miliardi di dollari. La società di Seattle prevede di finalizzare la joint venture nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni normative.

Questa partnership per la vendita degli store in Cina, di cui si parla almeno da giugno 2025 (leggi notizia EFA News), segna "una tappa importante nella trasformazione in corso di Starbucks", stando a quanto mette in risalto il comunicato ufficiale, "e sottolinea il suo impegno ad accelerare la crescita a lungo termine in Cina, uno dei mercati più importanti e in più rapida crescita a livello globale per l'azienda".

Starbucks prevede che il valore totale delle sue attività di vendita al dettaglio in Cina supererà i 13 miliardi di dollari, provenienti da tre fonti: i proventi della vendita della partecipazione di controllo nella joint venture a Boyu, il valore della partecipazione mantenuta da Starbucks nella joint venture e il valore attuale netto dei diritti di licenza pagabili a Starbucks nei prossimi dieci anni o più.

La partnership tra Starbucks e Boyu segna un nuovo capitolo nel percorso di 26 anni di Starbucks in Cina, "combinando il marchio Starbucks riconosciuto a livello globale, la competenza nel settore del caffè e la cultura incentrata sui partner (dipendenti) con la profonda conoscenza dei consumatori cinesi da parte di Boyu".

Insieme, nell'ambito di questa nuova joint venture, spiega la nota ufficiale, "le due società miglioreranno l'esperienza dei clienti Starbucks, accelerando l'innovazione nelle bevande e nelle piattaforme digitali, espandendosi in nuove città e regioni e approfondendo i legami con i clienti attraverso una significativa rilevanza locale". L'azienda continuerà ad avere sede a Shanghai e possiederà e gestirà gli 8.000 caffè Starbucks presenti oggi sul mercato, con l'obiettivo comune di arrivare a 20.000 punti vendita nel corso del tempo.

“La profonda conoscenza del territorio e l'esperienza di Boyu contribuiranno ad accelerare la nostra crescita in Cina, soprattutto nell'ambito della nostra espansione nelle città più piccole e in nuove regioni -ha affermato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato di Starbucks Coffee Company-. Abbiamo trovato un partner che condivide il nostro impegno nel garantire un'esperienza eccellente e un servizio clienti di livello mondiale. Insieme scriveremo il prossimo capitolo della storia di Starbucks in Cina”,

“Negli ultimi 26 anni Starbucks ha costruito un marchio iconico e un legame profondo con i consumatori cinesi -aggiunge Alex Wong, partner di Boyu Capital-. Questa partnership riflette la nostra comune convinzione nella forza duratura di quel marchio e nell'opportunità di portare ancora più innovazione e rilevanza locale ai clienti in tutta la Cina. Insieme, miriamo a combinare la leadership globale di Starbucks nel settore del caffè con la profonda conoscenza del mercato e l'esperienza di Boyu per accelerare la crescita e creare esperienze eccezionali per milioni di clienti”.

Conferma Molly Liu, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Starbucks China: "sulla scia del nostro slancio commerciale positivo, la nostra partnership con Boyu consentirà a Starbucks China di sfruttare appieno le vaste opportunità di mercato. Insieme, offriremo esperienze di caffè eccezionali a un numero di consumatori cinesi mai visto prima, creeremo maggiori opportunità di carriera per i nostri partner con grembiule verde e guideremo il futuro dell'industria cinese del caffè speciale. Questa collaborazione è un forte impegno per il nostro prossimo capitolo di crescita”.

Fondata nel 2011, Boyu Capital, on oltre 200 società in portafoglio e uffici a Hong Kong, Pechino, Shanghai e Singapore, è la piattaforma integrata e sinergica di Boyu: abbraccia private equity, public equity, infrastrutture e investimenti in venture capital. Fornendo capitale catalizzatore e supporto strategico a leader eccezionali e imprenditori visionari, Boyu promuove la creazione di valore a lungo termine grazie alle sue strette partnership con le aziende più innovative e influenti nei settori dei beni di consumo, della tecnologia, della sanità e dell'energia sostenibile a livello globale.



