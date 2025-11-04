Do you want to access to this and other private contents?
Investfood acquisisce 100% Macha e si consolida nel food retail
Gruppo raggiunge soglia 100 punti vendita diretti in Italia e fatturato di 50 mln euro
Investfood Srl, piattaforma multibrand del settore food retail con un portafoglio di 6 brand, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Macha Srl, brand innovativo e riconosciuto nel segmento fast casual healthy. Con questa operazione, il Gruppo raggiunge la soglia dei 100 punti vendita diretti in tutta Italia ed un fatturato complessivo di 50 milioni di euro, c...
