Callipo: un Natale gustoso e solidale

Per gli amanti del buon cibo e per chi desidera regalare esperienze gourmet, Callipo presenta le nuove confezioni regalo 2025, una collezione che coniuga gusto, tradizione e impegno sociale. Da 112 anni, l’azienda calabrese è sinonimo di qualità premium e tradizione nel mondo delle conserve ittiche e non solo. Al loro interno, infatti, racchiudono oltre il pregiato tonno, lavorato interamente in Italia, anche una selezione degli altri prodotti d’eccellenza che valorizzano i sapori del territorio come il peperoncino, la ‘nduja, la cipolla rossa di Tropea Igp, le patate della Sila Igp, le clementine e molto altro.

La nuova linea natalizia si compone di tre raffinate proposte in legno (Origini, Radici e Ancora), due confezioni in cartotecnica (Tonnara e Marina ) nelle tonalità del rosso e del blu. Dal 2016, le confezioni regalo Callipo vengono confezionate da un gruppo selezionato di detenuti del penitenziario di Vibo Valentia, nell’ambito di un progetto continuativo di inclusione lavorativa e reinserimento sociale.

Le confezioni regalo Callipo sono disponibili negli Store Callipo1913 di Milano, Roma, Cosenza e Reggio Calabria e sono acquistabili online su shop.callipo.com con spedizione in tutta Italia.

La linea solidale “Vite Connesse” di Save the Dogs, Fondazione che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà, nasce da un progetto realizzato in Romania, all’interno del Penitenziario Ospedale di Poarta Albă, dove uomini impegnati in un percorso di reinserimento hanno avuto l’opportunità di prendersi cura degli animali accolti da Save the Dogs e di realizzare manufatti destinati al loro benessere.

Questo progetto è arrivato anche in Italia grazie alle collaborazioni con realtà attive in alcune carceri come Banda Biscotti. I Biscotti al cioccolato Vegan della Banda Biscotti sono sfornati nel laboratorio della Casa Circondariale di Verbania, dove la pasticceria è occasione di riscatto per i detenuti. I biscotti contribuiscono a sostenere il progetto Vite Connesse e sono disponibili sullo shop ufficiale: www.gadget-donazioni.eu/. Un dolce pensiero che diventa un grande aiuto per persone e animali.



