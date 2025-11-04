Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Debutta il fondo Algebris Tricolore pmi
Nasce con l’obiettivo di generare valore investendo nelle mid e small-cap italiane d'eccellenza
Algebris Investments annuncia il lancio di Algebris Tricolore PMI, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso e riservato di diritto italiano che investe in piccole e medie imprese nel nostro Paese. Il nuovo fondo rientra nel progetto del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), comparto di Patrimonio Rilancio, promosso dal ministero dell’Economia e delle finanze e gestito da Cassa Depositi e...
Fc - 54996
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency