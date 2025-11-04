Campari/2. Analisti positivi sul titolo

La decisione della Guardia di Finanza di disporre il sequestro preventivo di azioni Campari per 1,2 miliardi di euro contro Lagfin per l’accusa di evasione fiscale non impatta al momento i giudizi di Equita e Mediobanca sul titolo che rimangono rispettivamente a Buy e outperform. Lagfin è azionista di controllo di Campari con il 52% del capitale e l’82.6% dei diritti di voto e il sequestro riguarda circa il 16% del capitale.

Il provvedimento, ricordano gli analisti di Equita, si inserisce nell’ambito dell’indagine per evasione fiscale avviata circa due anni per il presunto mancato pagamento della exit tax sulla plusvalenza da circa 5,3 miliardi generata dal trasferimento del pacchetto di controllo della Campari dall’Italia al Lussemburgo nel 2018. Campari ha precisato che nessuna delle società del gruppo è oggetto di indagine e che quindi non è previsto alcun impatto per la società quotata.

Eventuali risvolti negativi per il titolo sono relativi all’ipotesi che Lagfin decida di ricorrere ad un piazzamento sul mercato di titoli Campari per far fronte al pagamento della sanzione. Date le valutazioni attualmente depresse del titolo, proseguono da Equita, e considerate le prospettive di miglioramento dei risultati del gruppo pensiamo che per la famiglia Garavoglia sia preferibile finanziare un aumento di capitale in Lagfin rispetto al placing. Un’ulteriore alternativa potrebbe essere la distribuzione di un dividendo straordinario da parte di Campari.

Secondo gli analisti di Mediobanca, che sui fondamentali confermano l’outperform, è probabile che la controversia fiscale in corso generi volatilità a breve termine sul prezzo delle azioni Campari.

Il titolo oggi ha chiuso a euro 5,95 per azioni, segnando +1,19% sulla chiusura di ieri.