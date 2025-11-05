Nespresso: in arrivo edizione limitata per le feste

Per il periodo più amato dell’anno, Nespresso presenta la nuova collezione in edizione limitata dedicata alle feste dando vita ad un vero e proprio Atelier delle Meraviglie, per celebrare ogni rituale e momento speciale di questa stagione, dall'emozione del conto alla rovescia alla gioia di ricevere i regali incartarti con amore e cura da chi ci ama. Ogni dettaglio è pensato per rendere unici momenti di gioia e condivisione, in cui il caffè ricopre un ruolo fondamentale, grazie al raffinato tocco dell'artista keniota nota per le sue illusioni surreali Thandiwe Muriu, che trae ispirazione dalla bellezza naturale e dalla semplice perfezione del fiore del caffè per dare vita ai motivi vibranti e colorati che ritroviamo nei nuovi caffè e accessori firmati Nespresso, trasformandoli in regali irresistibili. Una collezione che invita tutte e tutti a vivere momenti di pura magia, unendo il calore della tradizione delle feste alla curiosità per l’esplorazione, grazie a nuove miscele tutte da scoprire. Ecco come piccoli gesti e rituali quotidiani, giorno dopo giorno, si trasformano in momenti straordinari di dono e condivisione. Perchè, in fondo, una festa non si esaurisce nell’attimo della celebrazione, ma è fatta di ogni incantevole momento che la precede.

Tra le novità della collezione, spiccano le nuove miscele in edizione limitata: il Festive Espresso per Original e il Festive Double Espresso per Vertuo uniscono pregiate Arabiche africane, regalando note di cereali e frutta matura, ad eleganti sfumature di legno aromatico e caramello, il Sweet Almond & Hibiscus per Original e Vertuo, è una raffinata delizia dal gusto di mandorla dolce e ibisco, mentre il Cinnamon & Candied Tamarind, sempre per Original e Vertuo, avvolge i sensi con un tocco speziato di cannella e la dolcezza vivace del tamarindo candito.

Creazioni uniche, che sanno trasformare ogni pausa caffè in un momento che rende memorabili i rituali delle feste. Miscele da degustare in purezza, oppure ricreando ricette golose, come il Cinnamon Cloud, che dona alla miscela Cinnamon & Candied Tamarind una consistenza soffice e avvolgente grazie all’aggiunta di latte, panna montata, sciroppo alla cannella e cannella in polvere, o il Golden Hibiscus, che dona alla novità Sweet Almond & Hibiscus note floreali eleganti e sorprendenti grazie all’aggiunta di bevanda vegetale a base di avena, sciroppo di ibisco e fiori di ibisco essiccati. Tutte le ricette firmate Nespresso sono disponibili sul sito https://www.nespresso.com/it/ricette-caffe.

Non solo caffè: la nuova collezione comprende anche accessori esclusivi, che trasformano ogni piccolo gesto in un momento di magia e meraviglia. Torna l'amatissimo Calendario dell’Avvento per Original e Vertuo, con una tazza in porcellana resa unica dal rilievo di Thandiwe Muriu, sorpresa che si nasconde dietro all'ultima casella. La nuova Festive Mug in porcellana bianca, con il monogramma Nespresso nella versione dorata e un rilievo che riprende il motivo creato da Thandiwe Muriu, regala un tocco d'arte ai rituali del caffè, mentre il nuovo Barista Mixologist Stemmed Glass è perfetto per celebrare le feste con stile ed eleganza. A completare la collezione, i deliziosi Cioccolati fondenti realizzati con il 75% di cacao e arricchiti da croccanti nibs di cacao, ideali per concedersi una dolce coccola dal gusto avvolgente e intenso. Ogni elemento della collezione è pensato per aggiungere magia ai momenti di condivisione. Non semplici accessori, ma veri e propri oggetti di meraviglia, che trasformano il piacere del caffè in un rituale ricco di emozioni.

I Calendari dell'Avvento Original e Vertuo sono disponibili in edizione limitata dal 14 ottobre 2025, mentre l'intera collezione è disponibile dal 3 novembre su tutti i canali di vendita Nespresso: Boutique, canale e-commerce, App e Servizio clienti fino ad esaurimento scorte (unica eccezione, il nuovo Barista Mixologist Stemmed Glass, che entra a far parte degli accessori Nespresso della linea permanente).