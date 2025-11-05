Do you want to access to this and other private contents?
Vergnano: partnership con Ehl in terra elvetica
Inaugurata accademia per la promozione della cultura del'espresso "Made in Italy"
Si rafforza la collaborazione tra Caffè Vergnano, azienda italiana specializzata nella produzione di caffè, ed Ehl - hospitality e business education group, una delle più prestigiose scuole di formazione al mondo per i futuri professionisti dell’industria alberghiera, gastronomica e del catering, con sede in Svizzera. La partnership, avviata nel 2024, segna ora una nuova fondamentale tappa con il t...
EFA News - European Food Agency
