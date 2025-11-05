Mc Donald's cresce ancora

Viaggia in rialzo del 2,1% a Wall Street il titolo McDonald's dopo che la società ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. Le vendite comparabili globali sono aumentate del 3,6%, "con una crescita diffusa in tutti i segmenti". Le vendite globali hanno superato 36 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente (6% a valuta costante). Le vendite globali "in 60 mercati fedeli" sono state di circa 34 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi e di oltre 9 miliardi di dollari nel trimestre.

Nel trimestre i ricavi hanno toccato superato 7 miliardi di dollari in rialzo del 3% rispetto a un anno prima, l'utile operativo si è attestato a 3,3 miliardi (+5%), l'utile netto è a 2,27 miliardi in rialzo dell'1%. Nei nove mesi da gennaio a settembre, i ricavi sono stati pari a 19,87 miliardi di dollari, in rialzo del 2% rispetto al 2024, l'utile operativo si è attestato a 9,23 miliardi (+4%), l'utile netto è attestato a poco meno di 6,4 miliardi in rialzo del 3%.

"Abbiamo aumentato le vendite globali del sistema del 6% e incrementato le vendite comparabili in tutti i segmenti, a testimonianza della nostra capacità di garantire una crescita sostenibile anche in un contesto difficile -ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Chris Kempczinski-. Stiamo alimentando lo slancio offrendo valore e convenienza ogni giorno, innovazione nel menu e un marketing accattivante che continuano ad attirare i clienti nei nostri ristoranti".

Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 2,4% delle vendite. I mercati internazionali consolidati hanno registrato un aumento del 4,3%, i mercati internazionali in fase di sviluppo con licenza hanno registrato un aumento del 4,7%.