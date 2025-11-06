Unilever rimanda lo scorporo dei gelati

Unilever pronta a completare la scissione del settore gelati il 6 dicembre 2025. Lo ha comunicato la stessa multinazionale che nei giorni scorsi ha inviato alla Sec, la Securities and Exchange Commission, cioè l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza delle borse valori, un "aggiornamento sul calendario della scissione e del raggruppamento azionario".

Ebbene, nella nota Unilever sottolinea che "prevede attualmente di completare la scissione il 6 dicembre 2025 con l'ammissione delle azioni The Magnum Ice cream alla quotazione e alla negoziazione e l'inizio delle negoziazioni delle azioni TMICC l'8 dicembre 2025. Unilever prevede, inoltre, di completare il consolidamento azionario il 9 dicembre 2025. Il calendario rimane soggetto a modifiche, nel qual caso verrà fornito un ulteriore aggiornamento".

"Il calendario -prosegue il comunicato- rivisto delle principali scadenze relative alla scissione e al consolidamento azionario è riportato in dettaglio di seguito. Qualora le scadenze e/o le date previste dovessero subire variazioni, le scadenze e/o le date riviste saranno comunicate agli azionisti di Unilever e ai detentori di ADS di Unilever tramite un annuncio pubblicato su RNS e sul sito web di Unilever".

"Unilever -prosegue la nota- annuncia inoltre che, in relazione alla scissione, TMICC dovrebbe depositare pubblicamente una dichiarazione di registrazione sul Modulo 20-F presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in relazione alla prevista ammissione delle azioni TMICC alla quotazione e alla negoziazione sulla Borsa di New York. La Dichiarazione di registrazione non è ancora entrata in vigore e, una volta depositata, sarà disponibile sulla pagina EDGAR della SEC all'indirizzo www.sec.gov".

A seguito della scissione, lo ricordiamo, Unilever manterrà una partecipazione del 19,9% nella nuova società indipendente TMICC per un massimo di cinque anni.