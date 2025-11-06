Marr e Castelnuovo di Porto insieme per un’alimentazione sana e responsabile

Nei giorni scorsi si è tenuto uno speciale evento formativo per alcune classi di terza elementare dell’Istituto Comprensivo “Guido Pitocco” di Castelnuovo di Porto (Roma), protagoniste di una visita didattica alla nuova piattaforma logistica Marr Centro-Sud.

L’iniziativa promossa da Marr, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari e non-food alla ristorazione fuori casa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Porto, è stata dedicata al tema “Salute e Nutrizione”, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui principi di una corretta alimentazione e sull’importanza della sostenibilità, valori centrali del percorso Esg (Environmental, Social, Governance) di Marr.

Nel corso della giornata, i bambini hanno partecipato a giochi educativi, laboratori e momenti di degustazione, imparando in modo divertente le buone pratiche del mangiare sano. Accompagnati dai propri insegnanti e dagli Chef Marr, gli alunni hanno scoperto il legame tra cibo, benessere e rispetto per l’ambiente, vivendo un’esperienza formativa ricca di entusiasmo e curiosità.

La pausa pranzo si è trasformata in un vero momento di comunità: insegnanti, alunni e personale Marr hanno condiviso il pranzo all’interno della struttura, inaugurando simbolicamente la Marr Academy, nuovo spazio dedicato alla formazione e alla diffusione della cultura alimentare sostenibile. L’iniziativa rientra nel progetto “Salute e Nutrizione” promosso da Marr, che mira a diffondere la conoscenza di stili di vita sani e responsabili, avvicinando le nuove generazioni ai temi della qualità alimentare, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.

Per Marr la formazione sui temi della salute e della corretta nutrizione è parte integrante del suo impegno Esg ed è volto a diffondere conoscenza e buone pratiche per una ristorazione consapevole e per un’alimentazione che coniughi salute, qualità e rispetto del territorio.

“Siamo felici di aver partecipato a un’iniziativa che coniuga educazione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato", ha dichiarato il sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini. "Investire nei bambini e nella loro formazione è il modo migliore per costruire un futuro più consapevole e responsabile. Castelnuovo di Porto, comune situato all’interno del Parco regionale di Veio e caratterizzato da un ricco patrimonio storico e naturalistico, sta promuovendo negli ultimi anni diverse iniziative per la valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale e la partecipazione civica. La collaborazione con Marr si inserisce in questa visione, come occasione per rafforzare il legame tra scuola, impresa e comunità locale”.