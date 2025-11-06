Regione Fvg: al via progetto resilienza agrosistema irriguo

"Innovazione e sostenibilità sono le parole d'ordine per il futuro, con le quali ci dovremo sempre più confrontare per una gestione più efficiente di una risorsa preziosa come l'acqua ma anche per rendere più moderni ed efficaci i modelli produttivi utilizzati dai nostri imprenditori agricoli". Lo ha dichiarato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Fruli-Venezia-Giulia Stefano Zannier a Flaibano, in occasione dell'avvio dei lavori relativi al progetto "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica-Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo RF nei Comuni di Coseano, Dignano, Flaibano e Sedegliano".

Quello che ha preso il via oggi è un intervento strategico per il territorio, volto a ripristinare e potenziare sistemi irrigui ormai giunti a fine ciclo, introducendo soluzioni tecniche e tecnologiche di ultima generazione. Ciò è reso possibile grazie all'utilizzo dei fondi di coesione Fsc derivanti dall'accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Governo, che vedono il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana come attore e protagonista di questa azione.

"I fondi", ha spiegato Zannier, "non saranno utilizzati per un semplice rifacimento, ma per integrare innovazioni che permetteranno da un lato di preservare la risorsa idrica, e dall'altro di sfruttarla nel modo più efficiente ed efficace possibile". Secondo l'assessore, l'ammodernamento delle infrastrutture irrigue non solo migliorerà la gestione dell'acqua, ma renderà più agevole e qualificato il lavoro degli agricoltori. "Poter pensare nel futuro di utilizzare lo smartphone per le operazioni irrigue", ha aggiunto, "garantirà una qualità del lavoro e della vita dei nostri operatori decisamente superiore".

Zannier ha inoltre sottolineato come il progetto rappresenti un passo in avanti all'interno di una più ampia strategia di pianificazione coordinata con il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, soggetto titolare della programmazione generale del sistema irriguo regionale. "Non ci fermiamo qui", ha evidenziato, "perché l'agricoltura avrà sempre maggior necessità di disporre di risorse idriche e, parallelamente, di rispettare criteri di sostenibilità sempre più stringenti. Per questo la parola d'ordine resta una sola: innovare".