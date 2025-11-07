Do you want to access to this and other private contents?
Elica ha finalizzato l'acquisto di Steel: pronta l'espansione in Usa
Versati 1,2 milioni per il closing sul 28% dell'unità cooking forte negli Stati Uniti e Canada
Elica S.p.a, società di marchigiana di Fabriano (AN) specializzata in cappe, piani cottura e forni per il cooking, comunica di avere completato le formalità legali e contrattuali contenute nell’accordo preliminare sottoscrivendo "l’atto di acquisto del 28% del capitale sociale della Steel S.r.l". La società marchigiana aveva comunicato l'operazione avviata a luglio scorso (leggi notizia EFA News)....
