El Salvador e Ruanda vincono l'Ernesto Illy International Coffee Award
Il premio per i produttori locali, alla 10a edizione, punta a promuovere la filiera del caffè
Si è svolta ieri sera a Roma la cerimonia di premiazione della decima edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, evento di riferimento per il settore che celebra ogni anno l’eccellenza e la sostenibilità nella produzione di caffè. Il prestigioso riconoscimento "Best of the Best" è stato assegnato quest’anno al Ruanda, alla Ngamba Coffee Washing Station - Sucafina S.A. rappresentata da Emmanue...
