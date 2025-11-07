El Salvador e Ruanda vincono l'Ernesto Illy International Coffee Award

Si è svolta ieri sera a Roma la cerimonia di premiazione della decima edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, evento di riferimento per il settore che celebra ogni anno l’eccellenza e la sostenibilità nella produzione di caffè. Il prestigioso riconoscimento "Best of the Best" è stato assegnato quest’anno al Ruanda, alla Ngamba Coffee Washing Station - Sucafina S.A. rappresentata da Emmanue...