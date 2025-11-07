Federbio celebra la Giornata dell'agricoltuta

Recuperare il legame con la terra, coltivarla senza chimica di sintesi, per rigenerare la fertilità del suolo e preservare la biodiversità. Questa è la sfida quotidiana degli agricoltori biologici e biodinamici, impegnati a tutelare l’agrobiodiversità e il patrimonio culturale dei paesaggi italiani. In occasione della Giornata nazionale dell'agricoltura, istituita dalla Legge 24 del 28 febbraio 2024 p...