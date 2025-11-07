UE: valore produzione agricola ancora in calo nel 2024

Secondo Eurostat, nel 2024, la produzione agricola dell'Unione Europea è stata valutata a 531,9 miliardi di euro ai prezzi base, con un calo dello 0,9% rispetto al 2023 (536,7 miliardi di euro). Si è trattato del secondo anno consecutivo di una leggera diminuzione del valore dopo il picco del 2022. Questa variazione del valore nominale riflette il saldo tra un leggero aumento del volume della produzione (+1,0%) e un calo del prezzo nominale dei beni e servizi agricoli (-1,8%).

Sono 15 i paesi dell'UE in cui i valori della produzione sono stati superiori nel 2024 rispetto al 2023. I tassi di aumento più elevati si sono registrati in Irlanda (+8,9%), Croazia (+8,8%) e Svezia (+5,0%). Al contrario, i tassi di calo più elevati si sono registrati in Francia (-9,0%), Romania (-8,5%) e Bulgaria (-8,0%).

Metà del valore della produzione agricola dell'UE nel 2024 (50,3%) proveniva da colture (267,7 miliardi di euro, -3,1% rispetto al 2023) e poco più di due quinti (41,1%) da animali e prodotti animali (218,8 miliardi di euro, +1,9% rispetto al 2023). La quota rimanente, pari all'8,5%, proveniva da servizi agricoli e attività secondarie (45,4 milioni di euro, -0,6%).

I costi dei fattori di produzione agricoli dell'UE non correlati agli investimenti (consumi intermedi) sono stati inferiori del 3,7% nel 2024 rispetto al 2023, attestandosi a 303,3 miliardi di euro.

Le variazioni del valore della produzione agricola e dei consumi intermedi nel 2024 hanno determinato un aumento del 3,1%, raggiungendo i 228,6 miliardi di euro, del valore aggiunto lordo generato dall'agricoltura.