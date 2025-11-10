Lactalis Usa va incontro agli amanti del GLP-1

Lactalis USA ha deciso di ampliare il proprio portafoglio di prodotti lattiero-caseari funzionali per soddisfare la domanda dei consumatori di proteine, fibre e GLP-1. In occasione del Natale lancia sul mercato :Ratio Pro-Fibre, un nuovo snack per il reparto yogurt. Il prodotto apporta 20 g di proteine, 10 g di fibre e zero zuccheri aggiunti per porzione. La linea debutta in quattro gusti: vaniglia,...