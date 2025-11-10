Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Sogegross: Luca Gattiglia nuovo direttore generale
Piano investimenti da 200 mln euro: previste 30 nuove aperture nel prossimo quadriennio
Il Gruppo Sogegross, tra i player italiani della Gdo italiana (1,16 mld di fatturato 2024), annuncia la nomina di Luca Gattiglia a direttore generale: la decisione va in continuità con la tradizione lunga oltre un secolo della famiglia Gattiglia: Ercole Gattiglia assume la presidenza, mentre Maurizio Gattiglia viene confermato nel ruolo di amministratore delegato.“Assumere la direzione generale in...
lml - 55163
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency