Foody 2025: 24 operatori già attivi nel Padiglione 2

Continua il processo di rinnovamento e modernizzazione del Mercato Alimentare di Milano noto come “Foody 2025”: un piano che in appena sei anni ha comportato la demolizione e ricostruzione di 140mila metri quadrati sui 170mila pre-esistenti.

Da stamattina i 24 operatori specializzati che erano in servizio presso il Padiglione B sono operativi coi loro 50 punti vendita nella parte sud del Padiglione 2. Si tratta di una superficie di circa 22mila metri quadrati sui 42mila totali commerciali che costituiscono la struttura, realizzata secondo i più alti standard dell’innovazione tecnologica e dotata di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili da 5,7 megawatt.

L’apertura di questo nuovo spazio segue quella del Padiglione 1 Ortofrutticolo avvenuta a maggio 2024. Interventi ai quali si sono affiancati un rinnovato impegno sul fronte della sicurezza alimentare e del lavoro, nonché un significativo investimento nella logistica centralizzata e digitalizzata grazie al quale è oggi possibile controllare i flussi di merce in entrata e in uscita.

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare un mercato moderno sia dal punto di vista della struttura che dei servizi e, con questa apertura, l’80% delle superfici del nuovo mercato sarà già operativo”, ha dichiarato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. “Siamo particolarmente soddisfatti del percorso che stiamo portando avanti, a maggior ragione perché lo stiamo facendo rispettando i tempi che ci eravamo dati”.