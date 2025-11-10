Diageo, sir Dave Lewis nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di Diageo ha nominato oggi Sir Dave Lewis alla carica di amministratore delegato e direttore esecutivo, con effetto dal 1° gennaio 2026. La notizia ha rivitalizzato il settore europeo degli spirit, primo fra tutti il titolo Campari che, sl di là dei suoi problemi, oggi sfrutta l'abrivio della societa britannica e viaggia in rialzo del 2,3%.

Come spiega il comunicato ufficiale, Dave Lewis è un amministratore delegato di comprovata esperienza nel campo del marketing e della creazione di marchi. Vanta un eccellente curriculum nella guida di aziende globali nel settore dei beni di consumo, nella crescita di marchi di livello mondiale e nella gestione operativa e finanziaria rigorosa. Ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato del gruppo Tesco dal 2014 al 2020, dove ha trasformato l'azienda: prima ancora ha lavorato per quasi trent'anni presso Unilever, ricoprendo da ultimo ruoli nel comitato esecutivo, guidando sia il marketing che i risultati aziendali. Inoltre, Dave Lewis è stato presidente di Haleon, leader mondiale nel settore della sanità consumer, sin dalla sua creazione nel 2022 ed è amministratore non esecutivo di PepsiCo Inc. Lewis lascerà il ruolo in Haleon il 31 dicembre 2025.

Sir John Manzoni, presidente di Diageo, che ha guidato il processo di successione per conto del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Dave come nuovo amministratore delegato di Diageo. Dopo aver condotto una ricerca globale approfondita ed estesa, il consiglio di amministrazione ha ritenuto all'unanimità che Dave Lewis possieda sia la vasta esperienza di amministratore delegato, sia le comprovate capacità di leadership nella creazione e nella commercializzazione di marchi leader a livello mondiale, che sono perfette per Diageo in questo momento. Siamo certi che Lewis lavorerà con il team per portare Diageo verso un nuovo capitolo di successo in un contesto di consumo in continua evoluzione. Il Consiglio desidera esprimere il proprio riconoscimento e ringraziare Nik Jhangiani per la sua eccellente leadership in qualità di CEO ad interim e per aver continuato a portare avanti la strategia affinata di Diageo”.