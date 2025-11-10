Cucina italiana: riconoscimento Unesco più vicino

Per ora c'è il primo parere tecnico ed è positivo. La decisione finale avverrà ad opera del Comitato intergovernativo dell'Unesco che si riunirà a New Delhi (India) dall'8 al 13 dicembre. Se anche questo voto dovesse passare, la cucina italiana sarà inserita tra i patrimoni culturali immateriali dell'umanità.

La valutazione tecnica favorevole sul dossier della candidatura della cucina italiana arriva a cinque anni dalla partenza dell'iter, avvenuta nel 2020, anno in cui numerose associazioni di settore e istituzioni culturali ne avevano proposto il riconoscimento come patrimonio Unesco.

"Come ministero e come governo Meloni, grazie all'impegno costante del ministro Lollobrigida, ci siamo impegnati quotidianamente, vedi iniziative quali il Pranzo della Domenica o il coinvolgimento delle nostre ambasciate nel dare visibilità alla nostra cucina, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere un traguardo ambizioso, che renderà il giusto merito alle nostre tradizioni agroalimentari, alla nostra cultura e alla nostra storia", ha commentato il sottosegretario dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Patrizio La Pietra.

"È bellissimo vedere l’interesse con il quale viene seguito il percorso di riconoscimento della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco", ha commentato da parte sua il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Non c’è sito di informazione, giornale specializzato, televisione che non abbia scritto un articolo o previsto un servizio per la prima edizione utile dedicato a questo primo passo importante".

"Invito però tutti quanti alla calma e a conservare le energie perché dobbiamo compiere ancora qualche passo", ha aggiunto Lollobrigida, ricordando che "il riconoscimento ufficiale si deciderà il prossimo dieci dicembre nella riunione del comitato che si terrà a Nuova Delhi, abbiamo candidato una grande tradizione, un elemento che ci contraddistingue, ma non abbiamo ancora tagliato questo grande e meritato traguardo. Grazie per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco!”.