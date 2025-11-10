Do you want to access to this and other private contents?
Lidl: cresce energia elettrica autoprodotta
Bilancio sostenibilità certifica tutela biodiversità e alta percentuale contratti a tempo indeterminato
Lidl Italia prosegue il suo percorso di sostenibilità e trasparenza pubblicando oggi il suo quarto report di sostenibilità relativo al biennio 2023-2024. Per quanto riguarda la sfida del cambiamento climatico, nel settembre 2024, le società del Gruppo Schwarz hanno formalizzato il proprio impegno verso l’obiettivo Net-Zero. L’impegno di Lidl per la riduzione delle emissioni passa da una serie di mis...
EFA News - European Food Agency
