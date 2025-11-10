UE. Commercio al dettaglio: vendite a volume in lieve crescita a settembre

Secondo gli ultimi dati Eurostat, a settembre 2025, nell'Unione Europea l'indice di volume del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco è aumentato dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Nell'area dell'euro, il volume è aumentato dell'1%.

Su 25 paesi dell'UE con dati disponibili, 15 hanno registrato un aumento annuo del volume delle vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco a settembre 2025. Cipro ha registrato l'aumento maggiore con il 10,4%, seguito da Spagna (4,5%) e Malta (4,4%). Al contrario, l'Estonia ha registrato un calo del 4,8%, mentre Romania e Belgio hanno registrato cali rispettivamente del 4,5% e del 3,4%.