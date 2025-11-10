Investindustrial: TreeHouse Foods acquisito per 2,9 mld dollari

TreeHouse Foods e Industrial Fcb Investments III Inc. hanno annunciato oggi la stipula di un accordo definitivo in base al quale TreeHouse Foods sarà acquisita da Investindustrial (che gestisce Industrial Fcb) in una transazione interamente in contanti per un Enterprise Value complessivo di 2,9 miliardi di dollari.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di TreeHouse Foods riceveranno 22,50...