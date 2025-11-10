It does not receive public funding
Investindustrial: TreeHouse Foods acquisito per 2,9 mld dollari

Azionisti del gruppo rilevato riceveranno 22,50 dollari per azione ordinaria

TreeHouse Foods e Industrial Fcb Investments III Inc. hanno annunciato oggi la stipula di un accordo definitivo in base al quale TreeHouse Foods sarà acquisita da Investindustrial (che gestisce Industrial Fcb) in una transazione interamente in contanti per un Enterprise Value complessivo di 2,9 miliardi di dollari.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di TreeHouse Foods riceveranno 22,50...

