Sodexo: ok UE ad acquisizione Mediterranea de Catering
Azienda francese punta a rafforzarsi nel segmento convenience, in rapida crescita negli Usa
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della spagnola Grupo Mediterranea de Catering, SL da parte della francese Sodexo. L'operazione riguarda principalmente i mercati dei servizi di ristorazione a contratto.Secondo le conclusioni della Commissione, l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo...
