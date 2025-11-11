Do you want to access to this and other private contents?
Pharmanutra, nove mesi di crescita
Ricavi in rialzo del 13,3%, ebitda +2,5% per la società pisana di nutraceutica
Giornata di sole oggi per il titolo Pharmanutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che viaggia a Piazza Affari in rialzo di oltre l'8%. Merito del "forte incremento della crescita operativa anche con il contributo iniziale dei ricavi generati dai nuovi mercati" registrato nei primi nove mesi del 2025....
