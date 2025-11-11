Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Centrale Latte d'Italia: fatturato in crescita nei 9 mesi
Margini stabili, utile netto in lieve aumento
Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (Cli), riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 30 settembre 2025. Nei primi nove mesi del 2025, la società ha registrato un fatturato pari a 261.1 milioni di euro, rispetto ai 254,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio 2024, con un incremento del 2,8% grazie ad un aumento dei...
lml - 55194
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency