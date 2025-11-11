NewPrinces: fatturato in calo, margini in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di NewPrinces, riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025. I ricavi del gruppo nei primi nove mesi 2025 sono stati pari a euro 1,9 miliardi, in leggera diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2024, il cui fatturato era pari a euro 2,03 miliardi. La variazione riflette l’effetto d...