Generali investments a supporto delle pmi
Lanciato il fondo "Generali Future Leaders Italia" per investire nelle società a media e bassa capitalizzazione italiane
Generali Investments ha lanciato il Fondo "Generali Future Leaders Italia" gestito da Generali Asset Management per investire nelle società a media e bassa capitalizzazione italiane supportando così la loro crescita. Il Fondo avrà una dotazione minima di circa 71 milioni di euro: potrà aumentare attraverso la raccolta di capitali sul mercato presso gli investitori professionali. Il Fondo nazionale stra...
EFA News - European Food Agency
