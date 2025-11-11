It does not receive public funding
Generali investments a supporto delle pmi

Lanciato il fondo "Generali Future Leaders Italia" per investire nelle società a media e bassa capitalizzazione italiane

Generali Investments ha lanciato il Fondo "Generali Future Leaders Italia" gestito da Generali Asset Management per investire nelle società a media e bassa capitalizzazione italiane supportando così la loro crescita. Il Fondo avrà una dotazione minima di circa 71 milioni di euro: potrà aumentare attraverso la raccolta di capitali sul mercato presso gli investitori professionali. Il Fondo nazionale stra...

