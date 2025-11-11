Ovs va in cucina

Il gruppo OVS aumenta la sua presenza nel segmento casa, dove già Upim opera con il marchio Croff, mediante un’offerta vincolante che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro per effetto del quale OVS acquisirà il 100% del capitale sociale di Kasanova Spa.

Kasanova, sottolinea il comunicato ufficiale della società veneta, è un brand specializzato in prodotti per la casa, caratterizzato da grande notorietà e notevole capillarità in Italia: ha una solida ed affezionata base clienti cui offre un ampio assortimento di prodotti, principalmente a marchio proprio, con un particolare focus su casalinghi e tessile per la casa.

Kasanova ha una rete di circa 700 punti vendita, di cui circa 220 a gestione diretta, 280 in franchising e 200 corner all'interno di negozi specializzati in bricolage, tutti in location di ottima qualità, nei principali centri commerciali o in zone centrali delle più importanti città italiane. Realizza elevate vendite al metro quadrato, ed un buon margine commerciale.

Il razionale dell’operazione, sottolinea la nota, "risiede nel rafforzarsi nel settore dell’homeware, caratterizzato da un'elevata frammentazione e grande resilienza, assumendo anche in questo mercato una posizione di leadership a livello nazionale". Croff potrà avvantaggiarsi del forte know-how di Kasanova nel segmento del living, e Kasanova, a sua volta, trarrà beneficio dalla maggior competenza di Croff nel segmento tessile.

"La rilevanza quantitativa e la buona qualità dei punti vendita Kasanova - aggiunge la nota -potranno essere ulteriormente valorizzate individuando all’interno dell'intera rete del gruppo OVS le migliori soluzioni di insegna, e l’azienda potrà beneficiare anche dell’allargamento degli attuali corner di prodotti per la casa già esistenti all’interno dei circa 150 negozi Upim full format".

Le competenze del gruppo OVS sul sourcing dei prodotti, la possibilità di razionalizzare i back-office e le relazioni con i principali proprietari immobiliari potranno consentire ulteriori rilevanti sinergie portando così la società ad un adeguato livello di redditività.

"Pur avendo buone performance commerciali - prosegue il comunicato - Kasanova soffre da tempo di una scarsa redditività, soprattutto per effetto di eccessivi costi di struttura. Nell'ottobre 2024 ha richiesto l'accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, per poi avviare un importante piano di turnaround con chiusure dei negozi meno redditizi e più in generale di riduzione costi ed inefficienze".

"Per il 2025 sono previste vendite poco inferiori ai 300 milioni di euro, con un ebitda leggermente positivo - dice ancora la nota - A seguito dell'azzeramento del capitale sociale per perdite, OVS otterrà il 100% di Kasanova tramite un aumento di capitale riservato di 15 milioni di Euro, tale da determinare un significativo miglioramento della struttura finanziaria, grazie anche a rinunce, condizionate all’ingresso di OVS stessa, da parte di creditori per circa 40 milioni di euro, in modo da avere una posizione finanziaria di partenza, all'inizio del 2026, in sostanziale pareggio".

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento, entro il 31 dicembre 2025, di alcune condizioni tipiche di queste operazioni. "L’investimento - conclude la nota - sarà finanziato dalle linee a disposizione di OVS. Il closing dell’operazione avverrà nei tempi tecnici necessari per l’ottenimento di tutte le previste autorizzazioni e la verifica delle condizioni sospensive".