Imprenditoria industriale: in declino il peso delle multinazionali in Italia

Secondo l'Istat, nel 2023 le imprese a controllo estero in Italia sono pari allo 0,4% delle imprese residenti, occupano il 9,8% degli addetti, producono il 21,0% del fatturato e il 17,5% del valore aggiunto dell’Industria e dei Servizi. Rilevante è il loro peso negli scambi con l’estero di merci e nella spesa privata in R&S intra-muros.Il 42,2% del fatturato prodotto all’estero dalle multinazionali italia...