Tonitto 1939: oltre 3 mln euro investimenti nel 2026
Previsti nuove linee produttive e ammodernamento dello stabilimento di Genova
Un 2026 di trasformazioni attende Tonitto 1939, azienda ligure operativa nel segmento dei sorbetti, dei gelati senza zuccheri aggiunti e dei gelati “speciali”. Dopo aver consolidato negli ultimi anni un percorso di crescita costante, il gruppo genovese avvia un nuovo piano di investimenti che supera i 3 milioni di euro, con l’obiettivo di duplicare la capacità produttiva e raddoppiare il fatturato entro...
