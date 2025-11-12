Prosegue la crescita dei centri commerciali Igd

Do you want to access to this and other private contents?
Immobiliare grande distribuzione registra in 9 mesi ingressi ricavi +3,8%: positive le performance di ipermercati e supermercati di proprietà
Il consiglio di amministrazione di IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha esaminato e approvato le informazioni finanziare periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025. Prosegue la crescita dei nostri centri commerciali: al 30 settembre 2025 gli ingressi risultano in incremento del +3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i fatturati degli operatori delle gallerie fanno...
