La Liguria difende la sua mucca Cabannina
In Regione approvato odg per valorizzare la razza bovina autoctona espressione dell’agrobiodiversità regionale
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dalle liste civiche Vince Liguria - Noi Moderati e Orgoglio Liguria volto a promuovere e valorizzare la carne di mucca Cabannina, autentico patrimonio della nostra agricoltura e simbolo della tradizione ligure. La Cabannina, razza bovina autoctona della Liguria, rappresenta una delle espressioni più genuine dell’agrobiodiversità regionale.
“Con questo odg - ha commentato Alessandro Bozzano, consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati e proponente dell’ordine del giorno - difendiamo la nostra identità agricola e valorizziamo una razza simbolo della Liguria. Con questo atto vogliamo dare un segnale concreto di sostegno ai nostri allevatori e difendere una delle eccellenze più autentiche della nostra regione. La carne di Cabannina è un prodotto di altissima qualità, dal valore gastronomico e identitario enorme: merita di essere conosciuta, apprezzata e inserita in una vera e propria filiera regionale e nazionale di qualità”.
“Un atto - ha aggiunto Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria - che vede protagonisti gli allevatori della Val D’Aveto e delle zone in cui è presente la Cabannina e accolto con grande soddisfazione anche dall’assessore Piana che ha ricordato quanto Regione Liguria stia già facendo, sostenendo con convinzione questa filiera anche attraverso i fondi del PSR e del nuovo CSR e valorizzando la Cabannina nei circuiti di qualità come Liguria Gourmet e Slow Food. Crediamo che la creazione di un marchio dedicato potrà rappresentare un ulteriore passo avanti per rafforzarne la visibilità e la competitività sui mercati, unendo tradizione e identità territoriale”.
EFA News - European Food Agency