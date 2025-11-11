Brazzale accelera sulla logistica: grandi innovazioni in arrivo

Brazzale S.p.A, storica realtà lattiero-casearia fondata nel 1784 e con una presenza produttiva internazionale, avvia un percorso concreto insieme a Stesi Srl - software factory italiana specializzata nella progettazione, realizzazione e avviamento di software di supervisione per sistemi logistici e produttivi integrati - volto a dare ordine, velocità e trasparenza ai flussi logistici dello storico stabilimento di Zanè (Vicenza) partendo dall’analisi e dall’ottimizzazione di ciò che esiste già, eliminando eventuali colli di bottiglia e trasformando i numeri in decisioni operative quotidiane. Ciò servirà anche per mettere le basi per la progettazione di un nuovo ed efficiente hub logistico a Marano Vicentino, la cui realizzazione si è imposta come conseguenza dell’imponente e rapido aumento dei volumi di produzione, che ha richiesto un aggiornamento e un ampliamento del sistema logistico aziendale.

Individuata per le sue comprovate competenze anche nel settore food, in una prima fase Stesi si è limitata a fornire una consulenza oggettiva allo scopo di far emergere le aree di possibile miglioramento nei flussi logistici in essere e affiancare il cliente nell’analisi dei requisiti dello scenario “to-be”. A Zanè, infatti, Stesi sta portando tracciabilità, ordine nei flussi e nelle operatività di magazzino, raccolta dati e KPI a supporto delle future decisioni riguardanti l’hub logistico di Marano Vicentino. Il go-live del WMS, previsto per metà 2026, consentirà una transizione fluida dal vecchio sistema al nuovo e fornirà dei report giornalieri in base ai quali stabilizzare il sistema. Il passo successivo sarà il nuovo polo di Marano Vicentino, le cui scelte impiantistiche dipenderanno dalle evidenze raccolte a Zanè, che permetteranno di valutare l’introduzione di soluzioni logistiche in automazione/semiautomazione.

Brazzale è già da anni all’avanguardia in questa tipologia di impianti. Ne è un esempio il magazzino robotizzato di Cogollo del Cengio (VI), la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per la stagionatura dei formaggi a pasta dura, totalmente autosufficiente perché alimentato esclusivamente da pannelli solari: avviene qui la gestione e il controllo delle condizioni di maturazione di circa 200 mila forme del noto Gran Moravia, garantendo condizioni microclimatiche ottimali. La progettazione verrà condotta tenendo in considerazione i target di crescita previsti, in modo che il nuovo hub sia in grado di far fronte alle future esigenze di mercato.

“Prima i dati, poi i progetti”, sintetizza Andrea Leonarduzzi, Senior Advisor di Stesi. “Inizieremo da Zanè per far emergere i numeri veri: il Wms, integrato ai sistemi esistenti, darà visibilità e disciplina. Su queste basi dimensioneremo l’impianto di Marano Vicentino, in modo che possa rispondere nel migliore dei modi alle esigenze a lungo termine”. Per Brazzale, Gruppo da oltre 1000 dipendenti con un fatturato di 340 milioni di euro nel 2024 e stabilimenti propri anche in Repubblica Ceca, Brasile e Cina, l’ottimizzazione della logistica è il naturale proseguimento di una cultura industriale orientata alla qualità e a un servizio superiore.

“Visto il recente aumento del numero di stabilimenti operativi, sia in Italia che all’estero, per noi la logistica di magazzino e di flusso tra gli stabilimenti è diventata centrale”, afferma Enrico Brazzale, responsabile della progettazione del nuovo centro logistico di gruppo. “Proprio per questo abbiamo voluto implementare il Wms di Stesi non solo nei magazzini di prodotto finito ma anche nei magazzini di asservimento al reparto di confezionamento, contemporaneamente efficientando il processo produttivo e migliorando il servizio verso il cliente”.

E Stesi, forte della sua esperienza, ha saputo tradurre l’obiettivo del cliente in scelte pratiche, i cui risultati non tarderanno a concretizzarsi. “Sono cambiamenti che si misurano in minuti risparmiati per collo, in errori evitati, in chilometri interni non percorsi”, continua Leonarduzzi.

Con questo progetto, Brazzale conferma che l’eccellenza non si ferma alla qualità del prodotto, ma attraversa l’intera catena produttiva e logistica. La collaborazione con Stesi è la leva per trasformare dati e processi in vantaggio competitivo: un modello operativo più ordinato, veloce e trasparente, capace di sostenere la crescita e offrire un servizio superiore a clienti e distributori.