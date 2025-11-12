Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Enervit, vedite in rialzo nei primi 9 mesi
Ricavi a 76,9 milioni di euro +4,2%: Italia in crescita del 4,5%
Il consiglio di amministrazione di Enervit, società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti e integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, ha esaminato oggi i ricavi consolidati relativi alle vendite al 30 settembre 2025.I primi nove mes...
Fc - 55243
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency