De' Longhi, un trimestre record

Un altro trimestre record per De' Longhi, la società dei piccoli elettrodomestici quotata dal 2001 sul mercato principale di Borsa Italiana MTA. Nel terzi trimestre 2025 il gruppo ha realizzato ricavi per 877 milioni di euro in aumento dell'8,9% rispetto al 2024 e dell’11,5% a cambi costanti e margine adj. L'ebitda adjusted a 148,8 milioni di euro, è stato pari al 17% dei ricavi rispetto al 156,3% del...