Mediocredito centrale finanzia aziende del ragusano
Dieci mln di euro per l'espansione di Agriplast (film plastici per l'agricoltura), Siriac (fertilizzanti) e Mondial Granit (marmi)
Con tre finanziamenti dal valore complessivo di 10 milioni di euro, Mediocredito Centrale sostiene lo sviluppo di Agriplast, Siriac e Mondial Granit, tre importanti realtà siciliane con sede in provincia di Ragusa. Le risorse andranno a supportare i piani di investimento e crescita delle tre aziende, finalizza a potenziare la capacità produttiva, favorire l’innovazione tecnologica e sostenere la com...
