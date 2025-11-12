Bayer, risultati "solidi" nel terzo trimestre

Il gruppo Bayer ha fornito le indicazioni circa la chiusura del terzo trimestre 2025 al 30 settembre 2025, periodo archiviato con un fatturato a 9,660 miliardi di euro, in crescita dello 0,9% su base rettificata per gli effetti di cambio e di portafoglio. L'ebitda prima delle voci straordinarie è aumentato del 20,8% a 1,511 miliardi di euro, "principalmente grazie alla crescita degli utili della Divisione Crop Science e della Reconciliation". L'utile netto è stato pari a -963 milioni di euro da-4,183 miliardi di euro del terzo trimestre 2024. L'utile netto per azione è più che raddoppiato, attestandosi a 0,57 euro, incremento "in parte determinato anche dalla crescita degli utili della Divisione Crop Science e della Reconciliation".

Il flusso di cassa libero è diminuito del 48,1%, attestandosi a 596 milioni di euro, principalmente "a causa di maggiori pagamenti di transazione: il dato, sottolinea ls società, "è in linea con le proiezioni aziendali e riflette la stagionalità del suo business". L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre si attestava a 32,708 miliardi di euro, in riduzione dell'1,7% rispetto al 30 giugno 2025, "principalmente dovuta agli afflussi di cassa derivanti dalle attività operative". Rispetto al 30 settembre 2024, l'indebitamento finanziario netto è diminuito del 6,6%.

"Nel complesso, in un anno cruciale, siamo in una posizione di forza per raggiungere la guidance di Gruppo per il 2025, che abbiamo rivisto al rialzo lo scorso trimestre", ha affermato l'ad Bill Anderson, rimarcando la resilienza del business agricolo e del fatturato della divisione farmaceutica, riconoscendo al contempo che la divisione Consumer Health sta affrontando un contesto di mercato sempre più difficile.

"Sulla base dei solidi risultati complessivi ottenuti nei primi nove mesi dell'anno - spiega il comunicato della società per quanto riguarda l'outlook - confermiamo le previsioni aggiornate per l'intero anno del Gruppo pubblicate nella relazione finanziaria semestrale 2025. Per Consumer Health, prevediamo ora una crescita delle vendite, al netto degli effetti valutari e di portafoglio, compresa tra -1% e +1%, poiché la divisione opera in un contesto di mercato sempre più difficile. In precedenza avevamo previsto una crescita delle vendite della divisione, al netto degli effetti valutari e di portafoglio, nella parte bassa dell'intervallo previsto, compreso tra +2% e +5%".

"Non prevediamo alcun impatto - prosegue la nota -sulle nostre previsioni relative al margine ebitda della divisione al lordo delle voci straordinarie. Alla luce degli ulteriori accantonamenti per contenziosi nel terzo trimestre, prevediamo ora che le voci straordinarie nell'ebitda dell'intero esercizio si attestino tra -4,0 e -3,5 miliardi di euro (previsione precedente: da -3,5 a -2,5 miliardi di euro), e che le voci straordinarie nell'EBIT dell'intero anno si attestino tra -3,0 e-2,5 miliardi di euro (previsione precedente: da -2,5 a -1,5 miliardi di euro)".

Alla luce degli ulteriori accantonamenti per contenziosi legali nel terzo trimestre, Bayer prevede ora che le voci straordinarie nell'ebitda di Gruppo per l'intero anno si attesteranno tra -4 e -3,5 miliardi di euro: la previsione precedente era di -3,5 e -2,5 miliardi di euro.

Pe il futuro, il Direttore Finanziario Wolfgang Nickl ha menzionato i lanci di prodotti e le scadenze di brevetti in Farmaceutica. Per quanto riguarda Crop Science, Nickl ha dichiarato: "sebbene le prospettive del mercato agricolo rimangano piuttosto dinamiche, non vediamo l'ora di portare innovazione agli agricoltori e di perseguire i nostri obiettivi di redditività".

Per quanto riguarda Consumer Health, Nickl ha aggiunto: "dopo alcune sfide nei mercati chiave di quest'anno, prevediamo che i trend di crescita generali del mercato rimangano intatti". L'azienda prevede che le forti difficoltà valutarie continueranno nel 2026. "Nel complesso - conclude Nickl - siamo completamente concentrati sulla gestione efficace di ciò che controlliamo, sull'adattamento rapido alle nuove realtà e sull'avanzamento della nostra trasformazione".