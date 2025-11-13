Do you want to access to this and other private contents?
Licor 43 e Villa Massa nel catalogo di Compagnia dei Caraibi
La società spagnola Zamora rafforza la collaborazione con il gruppo guidato da Edelberto Baracco
Sarà effettivo da gennaio 2026 l'accordo siglato oggi per la distribuzione esclusiva in Italia dei brand Licor 43 e Villa Massa, del gruppo spagnolo Zamora, da parte di Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane.Entrambi già...
Fc - 55263
