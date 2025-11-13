Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Immobiliare. Milano sempre più da bere (e da mangiare)
Secondo la 5a edizione del F & B Retail Market Report a Milano la ristorazione rappresenta il 34% delle attività
Il mercato milanese del Food & Beverage continua a "tirare". Lo conferma la 5a edizione del Food & Beverage Retail Market Report realizzato da Engel & Völkers Commercial. Non a caso, sottolinea lo studio della società immobiliare internazionale, nel capoluogo meneghino si contano oltre 5.557 esercizi, per un'incidenza pari al 34% delle attività F&B. Tra i distretti con la maggiore incidenza di esercizi F&...
Fc - 55269
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency