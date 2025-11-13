Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Fiera Milano, ricavi in aumento e conferma guidance
Nei primi 9 mesi fatturato +25,7%: prevista chiusura 2025 con ricavi 350-370 mln ed ebitda 115-125 mln
Fiera Milano, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi consolidati a 231,8 milioni di euro, in aumento di 47,3 milioni di euro, ossia del 25,7%, rispetto ai primi nove mesi 2024. L'ebitda consolidato dei primi nove mesi si attesta a 71,6 milioni di euro, in aumento di 9,2 milioni di euro, cioè del 14,7%, r...
Fc - 55275
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency