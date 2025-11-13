Despar "Insegna dell'Anno" per il sesto anno consecutivo

Despar si aggiudica il titolo di “Insegna dell’Anno 2025–2026” nella categoria Supermercati, confermandosi, per il sesto anno consecutivo, come punto di riferimento per la spesa quotidiana. Un risultato che testimonia ancora una volta il forte legame dell’Insegna con i propri clienti e la costante attenzione alla qualità del servizio offerto nei punti vendita del marchio dell’Abete.

Insegna dell’Anno, promosso da Q&A Research Italia srl, è un progetto di ricerca dedicato alla customer satisfaction nel retail, sostenuto da centinaia di insegne attive sul territorio nazionale. Il riconoscimento è assegnato direttamente dai consumatori, che valutano le proprie insegne preferite considerando non solo la qualità dei prodotti, ma anche l’intera esperienza d’acquisto.

Nell’edizione 2025 del premio hanno partecipato 550 insegne, suddivise in 27 categorie per il premio Insegna dell’Anno Italia e in 24 categorie per Insegna Web dell’Anno Italia. Ciascuna realtà candidata al Premio Insegna dell’Anno Italia è stata oggetto di una valutazione diretta espressa da 338.559 consumatori che hanno formulato il proprio giudizio su diversi parametri quali il livello dei prezzi, l’ampiezza dell’assortimento, la qualità dell’accoglienza, la competenza del personale, la facilità dell’esperienza d’acquisto e l’immagine complessiva dei punti vendita.

Le valutazioni espresse hanno premiato Despar come vincitrice nella categoria Supermercati. Considerando, in particolare, i criteri di valutazione “accoglienza” e “facilità d’acquisto”, Despar ha ricevuto, su una scala da 1 a 5, un punteggio di 4,29, a testimonianza di come l’esperienza di spesa e i collaboratori rappresentino il valore aggiunto del servizio al cliente e l’espressione riconosciuta dei valori dell’Insegna.

“Essere premiati per il sesto anno consecutivo come Insegna dell’Anno è motivo di grande orgoglio e conferma la solidità del percorso che stiamo portando avanti insieme ai nostri soci e ai circa 14.000 collaboratori che ogni giorno sono ambasciatori dei valori di Despar in tutta Italia", commenta Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "Questo riconoscimento ci sprona a proseguire nel nostro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e la qualità, continuando a offrire ai nostri clienti convenienza e un’esperienza d’acquisto sempre più gratificante e vicina alle loro esigenze. In questo percorso, abbiamo scelto di porre il prodotto a marchio al centro della nostra strategia di crescita: un elemento chiave non solo per differenziare la nostra offerta e rafforzare il legame con i clienti, ma anche per garantire loro prodotti di qualità al giusto prezzo. Per noi la Marca del Distributore rappresenta un pilastro strategico capace di comunicare i valori dell’Insegna, generare innovazione e consolidare la fiducia dei consumatori, affermandosi sempre di più come un elemento caratterizzante del nostro servizio al cliente”.