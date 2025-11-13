Caseificio Val d’Aveto presenta il nuovo Kefir

Caseificio Val d’Aveto è lieto di dare il benvenuto al nuovo Kefir della Val d’Aveto, una creazione che nasce dall’unione tra l’antica tradizione turca e quella casearia ligure. Un prodotto del tutto autentico, ottenuto da una naturale e lenta fermentazione di latte delle Valli Aveto e Trebbia e con ben 12 ceppi lattici vivi, senza l’aggiunta di zuccheri, panna o addensanti.

Una ricetta ad alto contenuto proteico dal gusto equilibrato e leggermente acidulo, ideale per una colazione equilibrata o una merenda leggera, confezionata in un pratico vasetto con coperchio richiudibile per conservare tutta la freschezza del prodotto.

"Da sempre noi del Caseificio Val d’Aveto siamo impegnati a creare prodotti sani e genuini, curati artigianalmente e in linea con i valori del nostro territorio", dice Elisa Fontana. "Per questa nuova ricetta abbiamo ricercato un delicato equilibrio tra gusto leggermente acidulo e consistenza cremosa, per un prodotto adatto sia ad essere bevuto che ad essere consumato a cucchiaio".