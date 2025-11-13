Antitrust UE: Red Bull sotto inchiesta

La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'azienda produttrice di bevande energetiche Red Bull abbia illegalmente limitato la concorrenza nel settore, violando le norme UE sulla concorrenza che vietano l'abuso di posizione dominante.

Secondo gli indizi raccolti dalla Commissione, Red Bull potrebbe aver sviluppato una strategia a livello dello Spazio economico europeo (See) per limitare la concorrenza delle bevande energetiche di dimensioni superiori a 250 ml, per quanto riguarda le vendite nel canale "off-trade", ovvero nei punti vendita in cui le bevande vengono acquistate per il consumo altrove, come supermercati e distributori di benzina. La Commissione condurrà ora la sua indagine approfondita in via prioritaria.

"Oggi avviamo un'indagine sul presunto piano di Red Bull per proteggere la sua nota bevanda energetica dai prodotti concorrenti, in violazione delle norme sulla concorrenza", ha commentato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva. "Vogliamo verificare se queste pratiche possano contribuire a mantenere alti i prezzi e a limitare la scelta di bevande energetiche per i consumatori. Questa indagine rientra nel continuo impegno della Commissione per far rispettare le norme sulla concorrenza nella filiera alimentare a vantaggio dei consumatori europei".