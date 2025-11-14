Do you want to access to this and other private contents?
Commodity, tendenze ribassiste per latte (e derivati) e olio di palma
Calano latte tedesco e il burro. Idem per le quotazioni dell'olio di palma sul mercato malese nell'ultimo mese
Il mercato UE di latte e trasformati attraversa una congiuntura di prezzo marcatamente ribassista. Da fine agosto, i prezzi delle principali trasformazioni del latte sulla piazza di riferimento UE di Kempten hanno segnato un -23% per il burro, -12% per la polvere di latte scremato (SMP), -20% per la polvere di latte intero (WMP) e -24% per l’Edamer.Ribassi hanno caratterizzato anche il mercato del l...
