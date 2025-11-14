Usa-Argentina: carne bovina al centro del nuovo accordo

Carne bovina e altri prodotti agroalimentari strategici sono al cuore del nuovo accordo commerciale tra Usa e Argentina. La linea protezionista del presidente Donald Trump non è univoca e indifferenziata: con il suo omologo argentino Javier Milei, l'inquilino della Casa Bianca ha messo a punto un'intesa fondata su "valori democratici condivisi e su una visione comune di libera impresa, iniziativa privata e mercati aperti", si legge in una nota congiunta delle due presidenze.

"Il risultato riflette l'ambizione e i valori condivisi dei due Paesi e si basa sulle azioni già intraprese dall'Argentina per modernizzare il suo regime commerciale e di investimento e promuovere condizioni di reciprocità", prosegue il comunicato. Buenos Aires intende garantire "un accesso preferenziale al mercato per le esportazioni di beni statunitensi, tra cui determinati medicinali, prodotti chimici, macchinari, prodotti informatici, dispositivi medici, veicoli a motore e un'ampia gamma di prodotti agricoli".

In cambio, Washington si impegna a eliminare "i dazi reciproci su determinate risorse naturali non disponibili e su articoli non brevettati destinati all'uso in applicazioni farmaceutiche". L'Argentina consentirà l'ingresso entro i propri confini di merci statunitensi conformi agli standard statunitensi o internazionali applicabili, ai regolamenti tecnici statunitensi o alle procedure di valutazione della conformità statunitensi o internazionali senza ulteriori requisiti di valutazione della conformità e continuerà a eliminare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio nelle aree prioritarie.

Il Paese latino-americano apre il suo mercato al bestiame vivo statunitense, impegnandosi a consentire l'accesso al mercato per il pollame statunitense entro un anno e ha accettato di non limitare l'accesso al mercato per i prodotti che utilizzano determinati termini per formaggi e carne.

Inoltre, il governo argentino semplificherà le procedure di registrazione dei prodotti per la carne bovina statunitense, i prodotti a base di carne bovina, le frattaglie di manzo e i prodotti a base di carne suina, e non applicherà la registrazione in fabbrica per le importazioni di prodotti lattiero-caseari statunitensi. Entrambe le parti intendono collaborare per affrontare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio di prodotti alimentari e agricoli.