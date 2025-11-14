Settore avicolo. Istituito tavolo di filiera al Masaf

“Per la prima volta abbiamo istituito un Tavolo di filiera del settore avicolo, a breve partiranno i tavoli operativi di lavoro per costruire insieme a tutta la filiera un piano strategico del settore. Fondamentale è trovare strategie comuni per concentrare le risorse sugli stessi obiettivi utilizzando finanziamenti che già abbiamo erogato nel contesto di Coltivitalia”. Lo ha annunciato il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio Giacomo La Pietra, intervenendo in un incontro nel Mercato Avicunicolo di Forlì promosso da Assoavi e Fieravicola.

In una sala gremita, l’incontro è stato un momento di confronto per fare il punto del settore alla presenza di operatori, associazioni di categoria e mondo della politica. Presenti, tra gli altri, l’onorevole Alice Buonguerrieri, il consigliere regionale Luca Pestelli, l’assessora all’Agricoltura del Comune di Forlì Emanuela Bassi e Fabio De Santis di Italian Exhibition Group (Ieg) per Fieravicola.

“Dobbiamo fare squadra consapevoli che davanti abbiamo sfide non nazionali ma internazionali", ha proseguito La Pietra. "La filiera avicunicola è centrale per il nostro Paese tanto da essere l’unica autosufficiente nel comparto zootecnico. Una filiera in salute come ci confermano i dati su produzione, consumi ed export, anche se non dobbiamo nascondere le problematiche presenti”.

Sulla centralità del settore avicunicolo nel panorama agricolo nazionale si è soffermato Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi, che ha presentato il peso economico. “Il settore avicunicolo vale oltre 7.500 milioni di euro per uova e polli nella fase agricola e industriale. Complessivamente sono stati circa 600milioni i capi allevati nel 2024 e 42milioni le ovaiole, mentre in crescita è l’export che ha registrato un +5,3%. Cresce anche il consumo di carni bianche che ha toccato quota circa 22 kg pro-capite con un incremento di 2kg negli ultimi dieci anni. In questo panorama un ruolo centrale lo avrà Fieravicola in programma nel 2027 al Rimini Expo Centre, vetrina di riferimento internazionale nel settore delle carni bianche”.

Fabio De Santis di Ieg ha confermato l’organizzazione delle giornate avicole in programma nel forlivese nel 2026, negli anni nei quali Fieravicola non si svolgerà, essendo biennale. “L’organizzazione avrà quale figura di riferimento sul piano scientifico Stefano Gagliardi”, ha detto.



