Eurozona/2. Il pil cresce dello 0,2% nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2025, secondo una stima rapida pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, il pil destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, il pil era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2025 il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro e dell'1,6% nell'UE, dopo un +1,5% nell'area dell'euro e un +1,6% nell'UE nel trimestre precedente.

Nel terzo trimestre del 2025 il numero di occupati è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025 l'occupazione era aumentata dello 0,1% in entrambe le zone.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2025 l'occupazione è aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE, dopo un +0,6% nell'area dell'euro e un +0,4% nell'UE nel secondo trimestre del 2025.

Per quanto riguarda l'Italia nel terzo trimestre il pil rimane stabile rispetto al trimestre precedente mentre nel rapporto anno su anno il pil sale dello 0,4%.