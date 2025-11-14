Carrefour: famiglia Saadé entra nel capitale

Ulteriore novità nel capitale di Carrefour. Esce di scena Peninsula, che cede il suo 8,5% di partecipazione, e fa il suo ingresso la famiglia Saadé che acquisisce il 4%, diventando così il secondo azionista. La quota maggiore in società è attualmente detenuta da Galfa (di proprietà della famiglia Moulin, che controlla Galeries Lafayette), che ha in mano il 9,46%.

Dopo la cessione da parte del fondo d'investimento Peninsula, il seggio al Consiglio d'Amministrazione, precedentemente occupato da Eduardo Rossi, è stato assegnato a Rodolphe Saadé per cooptazione. L'avvicendamento avrà luogo il 1° dicembre, mentre il mandato del Cda scadrà nel gennaio 2028.

Non sono noti i dettagli finanziari della transazione, tuttavia, Carrefour ha confermato l'ingresso degli Saadé, proprietari del gruppo di trasporti marittimi Cma-Cgm.

“La trasformazione di Carrefour, che combina innovazione, disciplina operativa e responsabilità ambientale, è pienamente allineata ai valori che guidano il nostro impegno”, ha dichiarato Saadé. “Entrando nel consiglio di amministrazione, intendo contribuire a questo slancio e sostenere lo sviluppo di lungo termine del gruppo”.

Da parte sua, il presidente e amministratore delegato di Carrefour Alexandre Bompard ha ringraziato Rodolphe Saadé e la sua famiglia "per la fiducia riposta nella nostra strategia di trasformazione. La sua visione ed esperienza rappresentano un contributo significativo alla governance del gruppo, alla crescita e alla creazione di valore nel lungo periodo”.





