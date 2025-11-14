UE: linee guida a sostegno piccoli pescatori e trasparenza settore

La Commissione europea ha pubblicato oggi orientamenti volti ad aiutare gli Stati membri a sostenere i pescatori su piccola scala e a migliorare la trasparenza e la buona governance nell'assegnazione delle possibilità di pesca da parte dei paesi dell'Unione Europea. La Commissione ha osservato che alcuni dei metodi di assegnazione comunicati non sembrano affrontare adeguatamente le sfide emergenti cui deve far fronte la pesca dell'UE.

Ciò è particolarmente evidente per i pescatori costieri su piccola scala, maggiormente colpiti dalla crisi energetica, dalle fluttuazioni naturali degli stock, dalla concorrenza per l'uso dello spazio marino, dai cambiamenti climatici, dal degrado dell'ambiente marino, dalle specie invasive e dalla concorrenza sleale della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Inn).

Con questi orientamenti, la Commissione invita i paesi dell'UE a riflettere sui metodi e i criteri che utilizzano per assegnare le possibilità di pesca, in particolare attraverso alcuni esempi di buone pratiche. Alcune di queste pratiche sono particolarmente adatte a rispondere alle esigenze specifiche dei pescatori su piccola scala e costieri.

La Commissione riconosce l'importante ruolo della piccola pesca costiera, che rappresenta quasi il 75% di tutti i pescherecci immatricolati nell'UE e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Sottolinea in particolare i loro stretti legami con il tessuto sociale ed economico delle comunità costiere, la loro stretta connessione con l'ambiente locale, la società e il loro importante ruolo nel patrimonio culturale europeo.

"Questi orientamenti invitano i paesi dell'UE a riflettere sulla ripartizione delle possibilità di pesca, tenendo presente che i pescatori su piccola scala sono i più vulnerabili alle sfide strutturali e impreviste. I piccoli pescatori sono la spina dorsale delle nostre comunità costiere. Dobbiamo riconoscere il loro ruolo e fornire loro il sostegno necessario", ha dichiarato Costas Kadis, commissario per la Pesca e gli oceani.